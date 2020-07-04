AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من بينها عمال تجميع ومصنع ملابس.. الجيزة توفر فرص عمل لأبنائها

السبت 04/يوليه/2020 - 12:48 م
فرص عمل للشباب
فرص عمل للشباب
Advertisements
محمد الصاحى
اعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالحيزة، عن توفير فرص عمل للشباب، في نطاق المحافظة، بعدد من المصانع الخاصة ولبتس تحتاج إلى عمالة من خلال جهاز تشغيل الشباب بالجيزة.

وأوضح الجهاز، ان الوظائف المطلوبة تشمل: عمال بمصنع ملابس، للجنسين من سن 18 سنة لـ 35 براتب 2000 جنيه، وفنيين تشغيل وعمال تجميع وكهربائى كنترول بإحدى الشركات، من سن 18 لـ27 سنة.
 
كما تشمل الوظائف التي أعلن عنها جهاز تشغيل الشباب بالجيزة، توفير فرص عمل بوظائف أمن لجميع المؤهلات براتب يبدأ من 2550 جنيه حتى 2900 جنيه.

وأوضح الجهاز ان التواصل للتقديم للحصول على تلك الوظائف يكون من خلال، جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 300 ميدان الجيزة - خلف مرور فيصل.

وكان اللواء احمد راشد محافظ الحيزة قد وجه باستغلال المحلات الموجودة أعلى نفق المنيرة التابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين، خلال زيارته لمنطقة المنيرة، للمساهمة في تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي.

يأتي ذلك بعدما عمل جهاز تشغيل الشباب على توفير ١٢ سوق تجارية موزعة على محافظة الجيزة بأكملها لمساعدة الشباب من ذوي المؤهلات المتوسطة على العمل نظير إيجارات ضئيلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يكلف باستغلال المحلات أعلى نفق المنيرة وتأجيرها للشباب لتوفير فرص عمل

ترشيحاتنا

يفتح لك كل الأبواب المغلقة.. الإفتاء توصي بالإكثار من هذا الذكر

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بصورة لها.. شاهد

عايزة أخدك فى حضنى .. بسمة وهبة توجه رسالة مؤثرة لابنها بسبب كورونا

عظمتان في برميل بطاس.. قاتل الطفلة فجر: تربطني علاقة مع والدتها من سنتين.. وشوهتها وقطعتها وسيحت جثتها

كان هيموت مدبوح.. شاهد خيط طائرة ورقية يلتف على رقبة عامل دليفري

استشارى مناعة يكشف عن سر استقرار أعداد الإصابات بكورونا خلال هذا الأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام