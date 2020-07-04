من بينها عمال تجميع ومصنع ملابس.. الجيزة توفر فرص عمل لأبنائها

اعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالحيزة، عن توفير فرص عمل للشباب، في نطاق المحافظة، بعدد من المصانع الخاصة ولبتس تحتاج إلى عمالة من خلال جهاز تشغيل الشباب بالجيزة.





وأوضح الجهاز، ان الوظائف المطلوبة تشمل: عمال بمصنع ملابس، للجنسين من سن 18 سنة لـ 35 براتب 2000 جنيه، وفنيين تشغيل وعمال تجميع وكهربائى كنترول بإحدى الشركات، من سن 18 لـ27 سنة.

كما تشمل الوظائف التي أعلن عنها جهاز تشغيل الشباب بالجيزة، توفير فرص عمل بوظائف أمن لجميع المؤهلات براتب يبدأ من 2550 جنيه حتى 2900 جنيه.





وأوضح الجهاز ان التواصل للتقديم للحصول على تلك الوظائف يكون من خلال، جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 300 ميدان الجيزة - خلف مرور فيصل.





وكان اللواء احمد راشد محافظ الحيزة قد وجه باستغلال المحلات الموجودة أعلى نفق المنيرة التابعة لجهاز رعاية الشباب وتأجيرها للشباب والباعة المستحقين والجادين، خلال زيارته لمنطقة المنيرة، للمساهمة في تشغيل الشباب مع تعديل لائحة الأسعار بما تتناسب مع الوضع الحالي.



