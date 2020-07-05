ديدان وسوس فى طاولات الخبز .. وكيل صحة الشرقية لأصحاب المخابز: خلو عندكم ضمير

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الشعب المصرى لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، لذلك تبذل الدولة كافة جهودها من أجل توفيره للمواطنين ، وعلى أصحاب المخابز أن يكون لديهم ضمير ويتبعون الإجراءات الطبية والاحترازية التى أعلنت عنها الدولة، من أجل حماية صحة المجتمع.





وأضاف "مسعود"، خلال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن الأجهزة التنفيذية نفذت عدة حملات على 10 مخابز بالمحافظة ووجدت أن جميعها لا تتبع الإجراءات الطبية ولا الاشتراطات الصحية التى يجب أن يتم توافرها ، وتابع:"وجدنا فى طاولات العجين ديدان وسوس ..وجارى أتخاذ إجراءات غلق هذه المخابز".





ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه فى حال إغلاق أى مخبز يتم توزيع حصته على المخابز القريبة منه إلى جانب تسيير عدة سيارات لمد المواطنين بالخبز الذي يحتاجونه.