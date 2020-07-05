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أستاذ باطنة بأمريكا: عقار ريمديسفير لم يثبت فاعلية كبيرة في علاج كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:05 ص
عقار ريمديسفير
عقار ريمديسفير
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حمزة شعيب
أكد الدكتور عبد الهادى خضر، أستاذ الباطنة بمستشفى روبرت وود جونسون نيوجيرسى، أن عقار ريمديسيفير  لم يثبت فاعلية كبيرة في علاج المصابين بفيروس كورونا ولكنه نال هذا الانتشار لعدم وجود بدائل وهو ليس الدواء المبهر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: " عقار  ريمديسيفير يستخدم في أمريكا منذ شهرين ولم يحدث أي فارق.


وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن المفوضية الأوروبية سمحت بترخيص استخدام عقار ريمديسيفير بشروط لعلاج المرضى بفيروس كورونا المستجد.


وتنتج شركة "جلعاد" الأمريكية دواء "ريمديسيفير" الذي تم تطويره أساسا لـ الإيبولا، لعلاج فيروس كورونا بعد أن ثبت فاعليته.
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