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أخبار العالم

بعد إثبات فاعليته.. المفوضية الأوروبية ترخص استخدام ريمديسيفير لعلاج كورونا بشروط

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:52 م
ريمديسيفير لعلاج
ريمديسيفير لعلاج مرضى كورونا
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القسم الخارجي
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن المفوضية الأوروبية سمحت بترخيص استخدام عقار ريمديسيفير بشروط لعلاج المرضى بفيروس كورونا المستجد.

وتنتج شركة "جلعاد" الأميركية دواء "ريمديسيفير" الذي تم تطويره أساسا لـ الإيبولا، لعلاج فيروس كورونا بعد أن ثبت فاعليته.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، اشترت المخزون العالمي بأكمله لأحد العقارات التي أثبتت فعاليتها ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، من المتوقع تأثر المملكة المتحدة وأوروبا، من الوصول إليه حيث لم يتبق منه بعد أن اشترت الحكومة الأمريكية أكثر من 500 ألف جرعة، أي المخزون العالمي من الدواء لشهر يوليو و90% منه لشهري أغسطس وسبتمبر.

وبذلك لن يكون بمقدور المملكة المتحدة وأوروبا، الحصول على ريمديسيفير حتى الخريف المقبل
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