انتظروا إجازة طويلة| البحوث الفلكية يكشف موعد أول أيام عيد الأضحى 2024

تعدّ الأحداث الفلكية من أكثر المواضيع إثارةً للاهتمام في مجتمعاتنا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتحديد تواريخ الأعياد الدينية المهمة مثل عيد الأضحى.

ويُعتبر معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر مرجعًا موثوقًا به لمعرفة المعلومات الفلكية والتقويمات الزمنية الخاصة بالأحداث الدينية، وسنستعرض معًا في هذا التقرير تفاصيل موعد أول أيام عيد الأضحى لعام 2024.



تفاصيل الموعد

ووفقًا للحسابات الفلكية التي قدّمها المعهد، فإنّ هلال شهر ذي الحجة سيُرى أولًا بعد حدوث الاقتران في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس 6 يونيو.

ومن المتوقع أن تكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو الأول من شهر ذي الحجة، وبالتالي يكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 هو اليوم الفلكي لعيد الأضحى.

التفاصيل الدينية والفلكية

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنّ يوم الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو، وذلك استنادًا إلى حساباتهم والمعايير الفلكية المعتمدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع شهر ذي الحجة بأهمية كبيرة لدى المسلمين حول العالم، وهو يسبق الأضحى بأيام قليلة.



التحديد النهائي بواسطة السعودية

ومع ذلك، فإنّ الموعد النهائي لعيد الأضحى في مصر - وغيرها من البلدان - يتوقف على قرار المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديد موعد العيد بناءً على رؤية هلال شهر ذي الحجة ونسك الحج.

الرؤية والاستطلاع الفلكي

ومن الجدير بالذكر أنّ الهلال الجديد سيُرى في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، بينما ستكون مدة رؤيته في القاهرة تصل إلى 18 دقيقة.

أما في محافظات مصر العربية، فسيظهر الهلال لمدة تتراوح بين 12 و20 دقيقة، و في المدن العربية الأخرى سيبقى مرئيًا لمدة تتراوح بين دقيقة و18 دقيقة بعد غروب الشمس.

إنّ الفلك والجيوفيزياء هي علوم تهمنا جميعًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتحديد تواريخ أعيادنا ومناسباتنا الدينية. نحن ممتنون للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر على جهودهم المستمرة في تقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة. لنترقب بفارغ الصبر حلول عيد الأضحى 2024 وفقًا للتقاويم الفلكية.