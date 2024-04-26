كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فرص نادي مازيمبي الكونغولي في التأهل لكأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام المقبل.

وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من مباراته أمام الأهلي في إياب دوري أبطال أفريقيا.

وأكد "فيفا" أن لدى مازيمبي فرصة وحيدة للمشاركة في البطولة، وهي حصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وفي هذه الحالة، سيتم استبعاد الترجي التونسي أو صن داونز الجنوب أفريقي من المشاركة في البطولة.

وأشار "فيفا" إلى أن كأس العالم للأندية ستشهد مشاركة 23 فريقًا من جميع القارات، حيث ستُقام النسخة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون هناك 4 فرق من أفريقيا المشاركة في البطولة، بما في ذلك الأهلي كبطل دوري أبطال أفريقيا في السنتين 2021 و2023، والوداد المغربي بطل المسابقة عام 2022، بالإضافة إلى بطل النسخة الحالية وأفضل فريق في التصنيف غير الثلاثي.