وزير الرياضة: لاعبو الأهلي قادرون على التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مباراة الأهلى ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام في العاشرة، مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولى.



وتابع وزير الشباب والرياضة سير العمل في الاستاد، للاطمئنان على التجهيزات الأمنية والتنظيمية، كما التقى بمسؤولي إدارة الاستاد للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وأعرب أشرف صبحي عن ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز في المباراة والتأهل إلى نهائي البطولة، مؤكداً على دعم الدولة المصرية الكامل للرياضة المصرية بجميع مجالاتها.

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