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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسم طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل ابرزها مواجهات دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ومازيمبي والترجي وصن داونز وهي المواجهات التي ستحسم طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بالتأكيد، إليك جدول مواعيد المباريات لليوم الجمعة:

**دوري أبطال أفريقيا:**
- صن داونز x الترجي التونسي - الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.
- الأهلي x مازيمبي - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

**كأس آسيا تحت 23 سنة:**
- أوزبكستان x السعودية - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN SPORTS AFC.
- العراق x فيتنام - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN SPORTS AFC.

**الدوري الإسباني:**
- ريال سوسييداد x ريال مدريد - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

**الدوري السعودي للمحترفين:**
- الهلال x الفتح - الساعة 5 مساءً على قناة SSC HD.
- ضمك x التعاون - الساعة 5 مساءً على قناة 2 SSC HD.
- اتحاد جدة x الشباب - الساعة 8 مساءً على قناة SSC HD.

**الدوري الألماني:**
- بوخوم x هوفنهايم - الساعة 8:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

**الدوري الفرنسي:**
- مونبلييه x نانت - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

**الدوري التركي:**
- أضنة ديمرسبور x جالاتا سراي - الساعة 7 مساءً.

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