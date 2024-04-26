الجماهير تتوافد إلى استاد القاهرة لمؤازرة الأهلي قبل لقاء مازيمبي

حرصت جماهير النادي الأهلي على التوافد مبكرًا إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة فريقها أمام مازيمبي، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبى في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضى بالكونغو.

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لتحقيق الفوز وضمان العبور للمباراة النهائية في مشواره للتحقيق اللقب الثاني عشرة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي ومازيمبي الحاسمة في العاشرة مساء اليوم الجمعة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المواجهة المصيرية، بحثًا عن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية "2023-2024".