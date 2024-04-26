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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالنسبة للمسافرين.. ضوابط إخراج الذهب خارج سوريا

ارشيفي
ارشيفي

اكد مدير جمارك مطار دمشق الدولي حافظ قاسم، إنه يتم السماح بإخراج المصاغ الذهبي:  بحدود وزن معين، شريطة ألا يحتوي على سبائك أو  ليرات ذهبية، إلا إذا كانت مشغولة بشكل مصاغ شخصي.

وقال قاسم في تصريحات له : عند وجود قلادة هي عبارة عن ليرة ذهب، فنكون أمام خيارين، إذا كانت الليرة موضوعة ضمن (كلّابات) تشبه الإطار أي أننا نستطيع أن نخرج الليرة الذهبية منها، يصبح ذلك عبارة عن ليرة ذهبية، وليست قلادة للزينة، وهذا قولاً واحداً يعد تحايلاً، وكإدارة جمارك المطار تمنع ذلك استناداً إلى القرار الصادر عن مصرف سوريا المركزي، الذي يؤكد على منع إخراج  الليرات الذهبية، و الأونصات، ويسمح فقط بالمصاغ الذهبي الشخصي، وبالتالي إدارة الجمارك مؤتمنة على تطبيق القرارات.

وأضاف  : الخيار الثاني، إذا كانت الليرة الذهبية مثبّتة ضمن إطار، ولا يستفاد منها غير أنها مصاغ شخصي للزينة فقط، هذه تمر بشكل طبيعي، ودون أي مساءلة.

وأكد أن إدارة المطار لا تصادر أي قطعة، وليس من صلاحياتها ذلك، إنما يتم العمل على إعادة الليرات والأونصات.

دمشق المطار جمارك المطار

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