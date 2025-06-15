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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد يوسف يطمئن على إمام عاشور في المستشفى

إمام عاشور
إمام عاشور
إسراء أشرف

حرص الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، على التواجد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالمستشفى الذي خضع فيه للفحص الطبي بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح البطولة.

وتواجد المدير الرياضي برفقة الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، لمتابعة حالة اللاعب والاطمئنان على الفحوصات التي خضع لها، وأثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة وغيابه عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

ونقل الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي لإمام عاشور دعم مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو وزملائه اللاعبين، مؤكدًا مساندة الجميع له في هذه المرحلة.

وأشاد الكابتن محمد يوسف بروح إمام عاشور القتالية وتفانيه داخل الملعب، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل.

محمد يوسف الأهلي إمام عاشور إصابة إمام عاشور كأس العالم للأندية

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