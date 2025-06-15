مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى بيروت وعمان وبغداد وأربيل

أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطارات بيروت وعمّان وبغداد وأربيل لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة،وذلك نظرا للأحداث الجارية في المنطقة وحرصاً على سلامة عملائها.

وطالبت الشركة المسافرين على متن الرحلات المتجهة للوجهات المذكورة والقادمة منها مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي .