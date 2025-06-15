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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن رمضان: قدمنا أداءً قويًا أمام إنتر ميامي.. وتركيزنا الآن على مواجهة بالميراس

بن رمضان
بن رمضان
إسراء أشرف

أعرب محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق أمام إنتر ميامي في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بن رمضان أن اللاعبين خاضوا المباراة بروح عالية ورغبة قوية في تحقيق الفوز، خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد العديد من الفرص الخطيرة، لكن التوفيق لم يحالف الفريق في ترجمتها إلى أهداف.

وأضاف اللاعب التونسي أن الأهلي مطالب بالبناء على الإيجابيات التي ظهرت خلال اللقاء، والعمل على معالجة الأخطاء لتقديم الأفضل في المواجهات المقبلة.

واختتم بن رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة إنتر ميامي أصبحت من الماضي، مشددًا على أهمية التركيز على اللقاء القادم أمام بالميراس البرازيلي، من أجل تحقيق تطلعات النادي ومواصلة مشوار البطولة لإسعاد الجماهير.

بن رمضان الأهلي كأس العالم للأندية مونديال الأندية إنتر ميامي محمد بن رمضان

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