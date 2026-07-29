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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحدث ظهور لمحمد صلاح يشعل مواقع التواصل.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" كشفت عن جاهزيته البدنية القوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وظهر "الملك المصري" في الصورة التي نشرها عبر خاصية "الستوري" من داخل غرفة ساونا، ويبدو في كامل لياقته البدنية.


وقد كشف الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو آخر تطورات مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سابونجو أوغلو إن انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش لا يزال معلقًا، في ظل عدم توصل جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وهو ما تسبب في توقف المفاوضات خلال الفترة الأخيرة.

النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح ليفربول ليفربول الإنجليزي بشكتاش التركي

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