أسعار الذهب تحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر قفزات مفاجئة سجلها المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم السبت ، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وخلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، وسط مخاوف من استمرار موجات الصعود التي دفعت عيار 21 إلى تجاوز مستويات الـ 4900 جنيه، قبل أن يعاود الاستقرار تدريجيًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية نحو 4900 جنيهًا للبيع، و4875 جنيهًا للشراء، بحسب آخر تحديثات بورصة الذهب المحلية.

وبإضافة قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر، تتراوح الأسعار للمستهلك بين 5000 و5150 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان البيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم عيار 18، فقد بلغ 4200 جنيهًا للبيع و4178.5 جنيهًا للشراء. ويُعتبر هذا العيار خيارًا مناسبًا للفئات التي تبحث عن هدايا أو مشغولات ذهبية بتكلفة أقل، خاصةً وأنه يحتوي على نسبة نقاء أقل من العيارات الأعلى، ما يجعله أقل سعرًا في السوق.

ويحظى عيار 18 بإقبال متزايد بين الشباب والمقبلين على الزواج، نظرًا لتصميماته الحديثة وتكلفته الأقل مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الذهب اليوم السبت

في تعاملات سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025، ووفقًا لآخر بيانات السوق، جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5600 جنيهًا للبيع، و5571.5 جنيهًا للشراء

عيار 22: 5133.25 جنيهًا للبيع، و5107.25 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4900 جنيهًا للبيع، و4875 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4200 جنيهًا للبيع، و4178.5 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3266.75 جنيهًا للبيع، و3250 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 39200 جنيهًا للبيع، و39000 جنيهًا للشراء

أوقية الذهب: 3433.53 دولارًا للبيع، و3433.03 دولارًا للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

يمثل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 انعكاسًا مباشرًا للتحركات في الأسواق العالمية، حيث يُعد عيار 21 المقياس الأساسي لأسعار الذهب في مصر.

وتسبب صعود الأوقية العالمية بمقدار 100 دولار دفعة واحدة في زيادة أسعار الذهب المحلية، التي شهدت صعودًا كبيرًا خلال الساعات الماضية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

بالنسبة لمن يبحثون عن الذهب الأكثر نقاءً، فإن سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل نحو 5600 جنيهًا للبيع و5571.5 جنيهًا للشراء، ليكون الأعلى سعرًا بين الأعيرة في سوق الضاغة..

يُستخدم هذا العيار بشكل محدود في المشغولات، ولكنه يُعد الأفضل للاستثمار طويل الأجل، بسبب درجة نقائه العالية.

سعر سبيكة الذهب اليوم

مع تزايد التوجه نحو الاستثمار الآمن في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، ارتفع الإقبال على شراء سبائك الذهب، خاصة من عيار 24، ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم بحسب الوزن، فمثلاً:

سبيكة وزن 5 جرامات: حوالي 28000 جنيه

سبيكة وزن 10 جرامات: نحو 56000 جنيه

سبيكة وزن 20 جرامًا: 112000 جنيه

سبيكة وزن 31.1 جرام (أوقية): حوالي 174500 جنيه

هل سيستمر ارتفاع الذهب؟

يرى الخبراء أن الاتجاه العام لأسعار الذهب سيظل صاعدًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية حول العالم.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم ما زالت تعكس القلق العالمي من اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط، مع توجه المستثمرين نحو الذهب كخيار استراتيجي في ظل ضعف الثقة بالأسهم والعملات.

كما أضاف أن الحديث عن هبوط كبير في الأسعار خلال المدى القصير غير منطقي، مشيرًا إلى أن أي تهدئة في الأوضاع قد تخفف من حدة الصعود، ولكن المؤشرات العامة لا تزال تدعم المزيد من الارتفاع.

وتشير التوقعات إلى أن الذهب قد يصل إلى مستويات قياسية جديدة في حال استمرار الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، حيث تتوقع مؤسسة جولدمان ساكس أن يبلغ سعر الأوقية 3700 دولار بنهاية 2025، وقد يرتفع إلى 4000 دولار في منتصف 2026، وهي نفس التقديرات التي أشار إليها بنك أوف أمريكا.