قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم للأندية| بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي
أسطورة الزمالك: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية.. وهذه أوراقه الرابحة أمام ميسي
سمير فرج: ما يجري بين إسرائيل وإيران الآن بمثابة حرب حقيقية
سوق المستعمل.. نيسان صني أوتوماتيك 2024 بهذا السعر
امتحانات الثانوية الأزهرية .. طلاب الأدبي يستعدون اليوم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية
كمين معقد لكتائب القسام في خان يونس يسفر عن قتـ.ـلى وجرحى في صفوف الاحتلال
طارق يحيى: زيزو ورقة رابحة أمام إنتر ميامي.. وهذه نصيحتي للجهاز الفني للأهلي
وزارة النفط الإيرانية تعلن إصابة خزانين للوقود في طهران بضربات إسرائيلية
وزير الدفاع الإسرائيلي: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن
تعرّف على التشكيل الرسمي للأهلي أمام إنتر ميامي بكأس العالم للأندية
إيران تتهم العراق وأمريكا بدعم الهجمات الإسرائيلية .. تفاصيل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية
سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية
عبد العزيز جمال

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر  قفزات مفاجئة سجلها المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم السبت ، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وخلال تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، وسط مخاوف من استمرار موجات الصعود التي دفعت عيار 21 إلى تجاوز مستويات الـ 4900 جنيه، قبل أن يعاود الاستقرار تدريجيًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية نحو 4900 جنيهًا للبيع، و4875 جنيهًا للشراء، بحسب آخر تحديثات بورصة الذهب المحلية. 

وبإضافة قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر، تتراوح الأسعار للمستهلك بين 5000 و5150 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان البيع.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما سعر الذهب اليوم عيار 18، فقد بلغ 4200 جنيهًا للبيع و4178.5 جنيهًا للشراء. ويُعتبر هذا العيار خيارًا مناسبًا للفئات التي تبحث عن هدايا أو مشغولات ذهبية بتكلفة أقل، خاصةً وأنه يحتوي على نسبة نقاء أقل من العيارات الأعلى، ما يجعله أقل سعرًا في السوق.

ويحظى عيار 18 بإقبال متزايد بين الشباب والمقبلين على الزواج، نظرًا لتصميماته الحديثة وتكلفته الأقل مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الذهب اليوم السبت

في تعاملات سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025، ووفقًا لآخر بيانات السوق، جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5600 جنيهًا للبيع، و5571.5 جنيهًا للشراء

عيار 22: 5133.25 جنيهًا للبيع، و5107.25 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4900 جنيهًا للبيع، و4875 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4200 جنيهًا للبيع، و4178.5 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3266.75 جنيهًا للبيع، و3250 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 39200 جنيهًا للبيع، و39000 جنيهًا للشراء

أوقية الذهب: 3433.53 دولارًا للبيع، و3433.03 دولارًا للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

يمثل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 انعكاسًا مباشرًا للتحركات في الأسواق العالمية، حيث يُعد عيار 21 المقياس الأساسي لأسعار الذهب في مصر. 

وتسبب صعود الأوقية العالمية بمقدار 100 دولار دفعة واحدة في زيادة أسعار الذهب المحلية، التي شهدت صعودًا كبيرًا خلال الساعات الماضية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

بالنسبة لمن يبحثون عن الذهب الأكثر نقاءً، فإن سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل نحو 5600 جنيهًا للبيع و5571.5 جنيهًا للشراء، ليكون الأعلى سعرًا بين الأعيرة في سوق الضاغة.. 

يُستخدم هذا العيار بشكل محدود في المشغولات، ولكنه يُعد الأفضل للاستثمار طويل الأجل، بسبب درجة نقائه العالية.

سعر سبيكة الذهب اليوم

مع تزايد التوجه نحو الاستثمار الآمن في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، ارتفع الإقبال على شراء سبائك الذهب، خاصة من عيار 24، ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم بحسب الوزن، فمثلاً:

سبيكة وزن 5 جرامات: حوالي 28000 جنيه

سبيكة وزن 10 جرامات: نحو 56000 جنيه

سبيكة وزن 20 جرامًا: 112000 جنيه

سبيكة وزن 31.1 جرام (أوقية): حوالي 174500 جنيه

هل سيستمر ارتفاع الذهب؟

يرى الخبراء أن الاتجاه العام لأسعار الذهب سيظل صاعدًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية حول العالم. 

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب اليوم ما زالت تعكس القلق العالمي من اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط، مع توجه المستثمرين نحو الذهب كخيار استراتيجي في ظل ضعف الثقة بالأسهم والعملات.

كما أضاف أن الحديث عن هبوط كبير في الأسعار خلال المدى القصير غير منطقي، مشيرًا إلى أن أي تهدئة في الأوضاع قد تخفف من حدة الصعود، ولكن المؤشرات العامة لا تزال تدعم المزيد من الارتفاع.

وتشير التوقعات إلى أن الذهب قد يصل إلى مستويات قياسية جديدة في حال استمرار الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، حيث تتوقع مؤسسة جولدمان ساكس أن يبلغ سعر الأوقية 3700 دولار بنهاية 2025، وقد يرتفع إلى 4000 دولار في منتصف 2026، وهي نفس التقديرات التي أشار إليها بنك أوف أمريكا.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر الذهب اليوم السبت سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر سبيكة الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

سيارة الشيخ مظهر شاهين

الشيخ مظهر شاهين يتعرض لحادث بسيارته.. صور

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية تسير بهدوء وانتظام

امتحانات جامعة الأزهر

طلاب جامعة الأزهر: أسئلة الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد