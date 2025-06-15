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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نزع 32 ألف كم حشائش.. خطة موسعة من "الري" لإنقاذ الأراضي من مياه الصرف

الصرف الصحى
الصرف الصحى
أمل مجدى

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعى، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.


وإستعرض التقرير خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والمتمثلة فى صيانة المصارف المكشوفة ونزع الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى، حيث تم تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى حوالى ٣٢ الف كيلومتر ، وتجريف ٨.١٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور مصارف زراعية بأطوال تصل إلى ١٨٣٠ كيلومتر، وتطهير عدد ١.٤٠ مليون غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى ، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٥.٢٠ مليون فدان .


كما استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف ، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة ، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى ، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف ، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان ، فى حين يجرى الإعداد لإطلاق "البرنامج القومى الرابع للصرف" بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى وشركاء التنمية والذى يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام ١.٤٠ مليون فدان على مستوى الجمهورية فى الوجهين البحرى والقبلى .


جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .


جدير بالذكر أنه وفى ضوء التعاون المشترك بين أجهزة الوزارة ممثلة فى هيئة الصرف وأجهزة وزارة الزراعة ممثلة فى "مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة" SAIL .. فإنه يتم حالياً تنفيذ الأعمال الترابية والصناعية لإنشاء المصرف المقترح بقرى السماحة والأشراف لحماية القرى من مياه الرشح بمنطقة وادى الصعايدة بمحافظة أسوان .

وزير الموارد المائية والرى المصارف الزراعية محافظة أسوان

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