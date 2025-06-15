مارسيلو يشيد بصلاح.. ويضع دوري الأبطال شرطًا لحسم الكرة الذهبية

أشاد البرازيلي مارسيلو، أسطورة نادي ريال مدريد، بالأداء اللافت الذي قدمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، معتبرًا إياه أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية.

وقال مارسيلو في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح قدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول، وتُوّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنه يملك فرصة قوية للمنافسة على الكرة الذهبية".

وأشار النجم البرازيلي إلى أن تتويج صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل قد يكون العامل الحاسم لترجيح كفته، مضيفًا: "الظفر بلقب الأبطال سيعزز من فرصه بشكل كبير للفوز بالجائزة".

وتحدث مارسيلو أيضًا عن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا عن عمر 37 عامًا، موضحًا أن القرار جاء لرغبته في تخصيص وقت أكبر لعائلته، رغم قدرته على الاستمرار في الملاعب لفترة أطول، لكنه شعر أن الوقت قد حان للراحة.

كما أثنى على زميله السابق كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن النجم البرتغالي لا يزال يحافظ على مستواه العالي رغم تقدمه في العمر، واصفًا إياه بأنه "يعيش من أجل كرة القدم".

في سياق آخر، عبّر مارسيلو عن سعادته بتعيين تشابي ألونسو مديرًا فنيًا لريال مدريد، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تحديًا جديدًا، كما رحّب بتولي كارلو أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل، واصفًا إياه بـ"المدير الفني القدير".

واختتم مارسيلو تصريحاته بالإشادة بالنظام الجديد لكأس العالم للأندية، الذي يضم 32 فريقًا، مؤكدًا أنه أضاف مزيدًا من الإثارة والتنافسية للبطولة، ومنح الأندية فرصة حقيقية لخوض غمار المنافسة العالمية.