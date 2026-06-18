الأردن يرسل قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان ضمن الدعم الإنساني المتواصل

أطلقت القوات المسلحة الأردنية، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 19 شاحنة محملة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية وأدوية لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية .

وأوضحت الهيئة -في بيان، اليوم /الخميس/- أن القافلة تعد الثامنة ضمن سلسلة قوافل الدعم الأردنية الموجهة إلى لبنان، وتم تجهيزها بالتنسيق مع الهيئة اللبنانية العليا للإغاثة، ووفقًا لقوائم الاحتياجات الميدانية؛ لضمان وصول المساعدات إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الهيئة أن القوافل الإنسانية تأتي في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم لبنان والتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تقديرها للسلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى الأراضي اللبنانية.