ماجدة الرومي تبدأ حفلها بقصر عابدين بكلمة في حب مصر.. صور

أحيت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي إحتفالية ضخمة بمواصفات عالمية داخل قصر عابدين التاريخى وسط آجواء ساحرة ممتزجة بالعراقة وعبق الماضى بحضور لفيف من الوزراء ونجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وأطلت النجمة الكبيرة قبيل حفلها مباشرة من شرفة قصر عابدين مرتدية فستانا أبيضا كالاميرات والقت تحية للحضور وسط عاصفة من التصفيق الحار.

وتوجهت الى خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار العالمى نادر عباسي.

وافتتحت ماجدة الرومي الحفل بكلمة في حب مصر بلهجتها اللبنانية المحببة لقلوب المصريين قائلة :"كيف مابدنا نحب شعبها الطيب وارضها المباركة وفنها اللي اسعدنا من يوم لما اتخلقنا بهالدنيا .. كيف ما بدنا نحب نيلها ونهارها وليلها اللي ما بينام.. كيف مابدنا نحبها وعندها كل هالتقدير لعظمة تاريخها وبطولاتها وجيشها وانجازات رجالها .. ربنا يديمها على طول محفوظة برعايته .. وعلي طول على طول وللابد برحمته .. بحبك مصر" وسط المزيد من التصفيق الحار وهتافات الإعجاب بالفنانة الكبيرة.

واطربت ماجدة الرومي الآلاف من كبار الشخصيات المصرية والعربية ممن تواجدوا بقصر عابدين بعدد من اغانيها الرومانسية والمحلمية المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني والتي افتتحتها بأغنية "مررت في خيالي" ثم "يا مساء الفل يا بهية".



قدمت الإعلامية جاسمين طه فقرات حفل ميدار بقصر عابدين وكان ضمن الحضور وزير الشباب والرياضة وحرمه ووزيرة الثقافة ومن نجوم الفن الهام شاهين والموزع الموسيقي احمد عبد العزيز وخطيبته المطربة التركية العالمية ريماس ومحمد وطنى مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة دينا عبد الله ووالدتها.. وغيرهم ممكن كان فى استقبالهم المهندس أيمن القوصى.

ومن الاعلاميين والكتاب الصحفيين حضر محمود المملوك وحرمه ومجدى الجلاد ولميس الحديدي وشريف فؤاد وأكرم القصاص وحرمه وعماد الدين حسين .. وغيرهم من المشاهير.

IMG-20240426-WA0050

IMG-20240426-WA0051

IMG-20240426-WA0052

IMG-20240426-WA0087

IMG-20240426-WA0061

IMG-20240426-WA0053

IMG-20240426-WA0057

IMG-20240426-WA0055

IMG-20240426-WA0056

IMG-20240426-WA0054

IMG-20240426-WA0093

IMG-20240426-WA0098

IMG-20240426-WA0094

IMG-20240426-WA0104

IMG-20240426-WA0106

IMG-20240426-WA0103

IMG-20240426-WA0088

IMG-20240426-WA0105

IMG-20240426-WA0102

IMG-20240426-WA0100

IMG-20240426-WA0097

IMG-20240426-WA0096

IMG-20240426-WA0092

IMG-20240426-WA0091

IMG-20240426-WA0110

IMG-20240426-WA0107

IMG-20240426-WA0089

IMG-20240426-WA0101

IMG-20240426-WA0095

IMG-20240426-WA0099

IMG-20240426-WA0090

IMG-20240426-WA0114

IMG-20240426-WA0109

IMG-20240426-WA0112

IMG-20240426-WA0108

IMG-20240426-WA0111