غيابات بالجملة| تشكيل الهلال لمواجهة الفتح بالدوري السعودي اليوم

كشف جورجي جيسوس، مدرب الهلال، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الفتح مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر "الزعيم" جدول ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

ويسعى الهلال لمداواة جراحه بعد توديع دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، فيما يغيب عنه سالم الدوسري، ومالكوم أوليفيرا، وألكسندر ميتروفيتش.

وأبقى المهاجم البرتغالي الثنائي الهجومي صالح الشهري وعبدالله الحمدان على مقاعد البدلاء.

وفضل جيسوس الدفع بسيرجي سافيتش لاعب الوسط في خط الهجوم، إلى جانب الجناحين ميشايل ديلجادو وناصر الدوسري.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة الفتح على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي.

الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - سلمان الفرج.

الهجوم: ميشايل ديلجادو - ناصر الدوسري - سيرجي سافيتش.

