قطر وسلطنة عمان تبحثان الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق؛ آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التصعيد الراهن في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير دولة قطر، من سلطان عمان.. حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" .

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية الحيوية.