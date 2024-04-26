قائمة الزمالك المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن القائمة المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، والمقرر إقامتها على صالة النادي الأهلي بالجزيرة، خلال الفترة من 26 أبريل حتى 4 مايو 2024.

وضمت القائمة، اللاعبات «مريم متولي، ندي مرجان، ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، فريدة هشام، مايا ممدوح، سابين عابد، ياسمين نوح، نوران أحمد، دانا شوقي، هنا المصري، داليا المرشدي، أيسل نديم، نورا إيهاب، مريم مصطفى».

ويفتتح فريق طائرة الزمالك "سيدات" مشواره بالبطولة الإفريقية، بمواجهة أسيك مموزا الإيفواري، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 6 مساءً.

الجدير بالذكر، أن فريق طائرة الزمالك "سيدات" حامل لقب نسخة العام الماضي، التي أقيمت في تونس، عقب فوزه علي نظيره الأنابيب الكيني بنتيجة 1/3.