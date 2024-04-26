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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟.. رمضان صبحي يجيب بنفسه لأول مرة

صدى البلد

في تصريحات له عبر قناة "سي بي سي"، تحدث رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، عن الشائعات المتداولة حول انتقاله إلى قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى علاقته بمحمد صلاح، لاعب ليفربول.

علاقته بمحمد صلاح:


رمضان صبحي أكد أنه يتواصل مع محمد صلاح منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه يعتبره مثل الأخ الأكبر بالنسبة له، ووصف صلاح بأنه شخصية رائعة ومُلهمة، ودائمًا ما ينصحهم ويقدم لهم الدعم، كما أكد أن علاقته بجميع لاعبي المنتخب المصري جيدة ولا توجد مشاكل بينه وبين أي منهم.

بشأن انتقاله إلى الأهلي أو الزمالك:


رد رمضان صبحي على الشائعات حول انتقاله لأحد قطبي الكرة المصرية بأنه يعتبر ذلك شرفًا كبيرًا، ولكنه نفى صحة هذه الأخبار، وأكد أنه مرتبط بعقد مع فريق بيراميدز ينتهي بعد موسم ونصف، وأنه سعيد وملتزم بالنادي، ويتلقى دعمًا جيدًا من إدارته.

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