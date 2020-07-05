AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصر لن تركع.. رسالة من رواد السوشيال ميديا إلى منى مينا

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:32 م
منى مينا
منى مينا
Advertisements
مصطفى رماح

هاجم رواد السوشيال ميديا منی مینا بسبب إطلاقها الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

قال أحد رواد السوشيال ميديا: "يا دكتورة إحترمی سنك إنتي ست كبيرة إتكلمى بالعقل والمنطق علشان الناس تحترمك أنتي إللى هاتجيبى الكلام لنفسك لو إستمريتی تتعاملی بنفس الأسلوب ده عمال على بطال صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش ها ينفعك في آخرتك".

 

وقال آخر: "كفاية تحريض وتنظير فارغ وإستهتار بمقدرات الدولة والشعب تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لتشويه صورة الدولة.. لن ينفعك إحتراف الإصطياد في الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان".

 

وأضاف: "إنتي بعتي المبادئ وماشية في طريق المخربين والإرهابيين كلكم سواء عايزين مصر تركع لكن هيهات لن يسمح لكم المصريون الشرفاء یا عملاء الشيطان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا وحسين خيرى

ماشية في طريق المخربين والإرهابيين.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

ارحمينا وارحمي الأطباء.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا: كفاياكي تنظير على الأطباء

اتعظى قبل فوات الأوان .. رسالة من رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا

بدل الهجوم ممكن تطوعى للعمل فى مستشفى عزل.. رسالة من رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا

ترشيحاتنا

شاهد.. زوج عبلة كامل السابق يحسم الجدل حول اعتزالها

وداعا رمز أناقة الفن .. تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد رحيل رجاء الجداوي

شاهد.. ماذا قالت دينا الشربيني بعد وفاة رجاء الجداوي

بعد وفاة رجاء الجداوي.. لهذه الأسباب فشل علاج كورونا ببلازما المتعافين

السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي.. اليوم

انهيار فيفي عبده أمام مقابر عائلة رجاء الجداوي بالبساتين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلال عبد العزيز وميرفت أمين وبوسي شلبي أبرز الحاضرين في جنازة رجاء الجداوي

السيسي وعبد الناصر أشادا بأناقتها.. حكاية رجاء الجداوي أول عارضة أزياء مصرية

مواصفات أكثر 5 سيارات يعشقها الرجال ولا تفضلها النساء.. صور