مصر لن تركع.. رسالة من رواد السوشيال ميديا إلى منى مينا

هاجم رواد السوشيال ميديا منی مینا بسبب إطلاقها الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

قال أحد رواد السوشيال ميديا: "يا دكتورة إحترمی سنك إنتي ست كبيرة إتكلمى بالعقل والمنطق علشان الناس تحترمك أنتي إللى هاتجيبى الكلام لنفسك لو إستمريتی تتعاملی بنفس الأسلوب ده عمال على بطال صدقينا الكذب مالوش رجلين ومش ها ينفعك في آخرتك".

وقال آخر: "كفاية تحريض وتنظير فارغ وإستهتار بمقدرات الدولة والشعب تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لتشويه صورة الدولة.. لن ينفعك إحتراف الإصطياد في الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان".

وأضاف: "إنتي بعتي المبادئ وماشية في طريق المخربين والإرهابيين كلكم سواء عايزين مصر تركع لكن هيهات لن يسمح لكم المصريون الشرفاء یا عملاء الشيطان".