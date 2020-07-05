4 حقوق أعطاها القانون للزوجة لتتمكن من الانفصال عن الزوج حال تمسكه بها

الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل ، وبعض المشاكل يصل إلي طريق لا رجوع فيه ، ويكون قرار الانفصال هو القرار الوحيد الذي يحفظ حق الطرفين وأحيانا يرفض الرجل القرار ويتمسك بزوجته و
وأعطى القانون للزوجة التي تري أن حياتها مع زوجها أصبحت مستحيلة حقوق قانونية عديدة للانفصال.
وقال عبدالرحمن سعيد المحامى والخبير القانونى ان هناك عدة حقوق أعطاها القانون للزوجة تمكنها من الانفصال عن الزوج حتي ف حالة رفضه الانفصال من بينهما الخلع والذي يعد طلاق للزوجة ولا يعني التنازل عن حقوقها .
وأضاف أن الخلع حق يكفله القانون للزوجة إذا بغضت الحياة لأسباب ترجع إلي الزوج وتقوم الزوجة برفع قضية بطلب الخلع وتوضح فيها أنه تبغض الحياة مع زوجها وترد مقدم الصداق للزوج ، ولا يحق للزوجة في حالة الخلع الحصول علي مؤخر الصداق ولكنها تحصل علي قائمة المنقولات الزوجية كاملة إذا كانت حاضنة فمن حقها نفقة الأطفال والتمكين من مسكن الحضانة أو الحصول علي أجر مسكن مع احتفاظ بحق الرجل في رؤية الأطفال.
وأوضح المحامى: ان القانون على أن القاضى له الحق في تطليق الزوجة إذا ثبت ضررها كعجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها ، وفقا القانون رقم 25لسنة 1929,المعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 الذى نص علي إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الأصلاح بينهما فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين .