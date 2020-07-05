4 حقوق أعطاها القانون للزوجة لتتمكن من الانفصال عن الزوج حال تمسكه بها

الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل ، وبعض المشاكل يصل إلي طريق لا رجوع فيه ، ويكون قرار الانفصال هو القرار الوحيد الذي يحفظ حق الطرفين وأحيانا يرفض الرجل القرار ويتمسك بزوجته و





وأعطى القانون للزوجة التي تري أن حياتها مع زوجها أصبحت مستحيلة حقوق قانونية عديدة للانفصال .

و قال عبدالرحمن سعيد المحامى والخبير القانونى ان هناك عدة حقوق أعطاها القانون للزوجة تمكنها من الانفصال عن الزوج حتي ف حالة رفضه الانفصال من بينهما الخلع والذي يعد طلاق للزوجة ولا يعني التنازل عن حقوقها .





وأضاف أن الخلع حق يكفله القانون للزوجة إذا بغضت الحياة لأسباب ترجع إلي الزوج وتقوم الزوجة برفع قضية بطلب الخلع وتوضح فيها أنه تبغض الحياة مع زوجها وترد مقدم الصداق للزوج ، و لا يحق للزوجة في حالة الخلع الحصول علي مؤخر الصداق ولكنها تحصل علي قائمة المنقولات الزوجية كاملة إذا كانت حاضنة فمن حقها نفقة الأطفال والتمكين من مسكن الحضانة أو الحصول علي أجر مسكن مع احتفاظ بحق الرجل في رؤية الأطفال.





وأوضح المحامى: ان القانون على أن القاضى له الحق في تطليق الزوجة إذا ثبت ضررها كعجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها ، وفقا القانون رقم 25لسنة 1929,المعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 الذى نص علي إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الأصلاح بينهما فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين .







