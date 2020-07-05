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فن

صاحب الـ100 عمل فني.. طارق النهري يتصدر مؤشرات البحث بعد تأييد حبسه

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:13 م
طارق النهري
طارق النهري
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نبيل العدوى
قضت محكمة النقض بتأييد حكم المشدد 15 عاما الصادر بحق المتهم طارق النهري وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء.

كما قضت المحكمة بتأييد حكم المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وأيدت الحكم بالسجن 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.  


الفنان طارق النهري يمتلك في رصيده أكثر من 100 عمل فني، بعد أن شهدت بدايته حصوله على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام ١٩٧٣.

بدأ حياته ممثلًا في التليفزيون، ثم قام بإخراج مجموعة أغنيات وعدة أفلام مثل (الغاضبون)، (الكاشي ماشي)، (لو كان دا حلم).

كتب سيناريوهات للعديد من الأفلام والسهرات التليفزيونية منها (الأب الثائر) و(الشجعان).


عمل فى مسرحيات (حظ نواعم) و(الغبي وأنا).

شارك في عشرات الأعمال والتي من أبرزها (الشوارع الخلفية، الطريق إلى إيلات، الكرنك، خاتم سليمان).

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