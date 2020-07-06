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أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي يحتفظ بمنصبه في التشكيل الوزاري الجديد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، أن جون إيف لودريان، احتفظ بمنصبه كوزير للخارجية الفرنسية في الحكومة الفرنسية الجديدة.


وكانت تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيعلن اليوم تشكيل الحكومة الجديدة.


وتأتي الخطوة بعد 3 أيام من  تعيين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لسياسي ينتمى لتيار يمين الوسط وغير مشهور في منصب رئيس الوزراء.


وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إن هناك حاجة لتبني " مسار جديد" لمواجهة " التغيرات والأزمات الدولية" التي تعيشها فرنسا.


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن تعيين جان كاستكس، 55 عاما، رئيسا للوزراء، يثير شكوكا بشأن إحداث تغيير في السياسات الفرنسية.


وتستعد فرنسا، مثل كثير من الدول الأوروبية، لمواجهة تداعيات اقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا وإجراءات الاغلاق.
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