سعفان ينعي الفريق العصار: رجل وطني من طراز فريد

تقدم وزير القوي العاملة محمد سعفان بخالص التعازي في وفاة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس الأثنين ، معربا عن خالص العزاء لأسرته ، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر، وأن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان .



وأكد وزير القوي العاملة ، أن الفريق العصار كان مثالًا للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد في ساحات القتال ، وسجله حافل بالإنجازات العسكرية والسياسية وفي مراكز صنع القرار ، ومواقع الإنتاج، وحظي بتقدير الشعب المصري لتواضعه الجم.

وختم سعفان نعيه بقوله " رحم الله الفريق محمد العصار وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان .



