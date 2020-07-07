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أخبار البلد

سعفان ينعي الفريق العصار: رجل وطني من طراز فريد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:34 ص
العصار وسعفان
العصار وسعفان
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هيثم سعد الدين
تقدم وزير القوي العاملة محمد سعفان بخالص التعازي في وفاة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس الأثنين ، معربا عن خالص العزاء لأسرته ، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر، وأن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته،  وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان .

وأكد وزير القوي العاملة ، أن الفريق العصار كان مثالًا للرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، وكان رجلا وطنيا من طراز فريد في ساحات القتال ، وسجله حافل بالإنجازات العسكرية والسياسية وفي مراكز صنع القرار ، ومواقع الإنتاج، وحظي بتقدير  الشعب المصري لتواضعه الجم.

وختم سعفان نعيه بقوله " رحم الله الفريق محمد العصار وألهم الشعب المصري والقوات المسلحة وأسرة الفقيد الكريمة الصبر والسلوان .

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