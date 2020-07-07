حسين يستغيث من مديونية كهربائية غير حقيقية تزيد عن 10 آلاف جنيه

شكا المواطن حسين كامل محمود سالم ، والمقيم فى 1 شارع المعتمدية منطقة المعتمدية أرض اللواء محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من اكتشافه مديونية تزيد عن 10 آلاف جنيه مطلوب منه تسديدهم على العداد الكهربائى الخاص به.





ويقول فى رسالته : فوجئت فى فاتورة الكهرباء لشهر ابريل بمبلغ قسط متأخرات 702 من أصل متأخرات تزيد عن 10 آلاف جنيه، وعند ذهابى إلى شركة الكهرباء للتعرف عن سبب هذه المتأخرات وجدت أنها ناتجة استهلاكات غير حقيقية ودخولى فى شرائح أعلى نتيجة عدم مرور الكشاف لفترات كثيرة وفى أوقات متعددة هذا بالإضافة إلى وجود مشكلة بالعداد ينتج عنها استهلاكات غير طبيعية".

وناشد القارئ المسئولين التدخل لمراجعة هذه المتأخرات حيث أنه لا يستطيع تحمل هذه التكاليف الكثيرة .

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