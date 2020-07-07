AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

حسين يستغيث من مديونية كهربائية غير حقيقية تزيد عن 10 آلاف جنيه

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:11 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن حسين كامل محمود سالم ، والمقيم فى 1 شارع المعتمدية منطقة المعتمدية أرض اللواء محافظة الجيزة  ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من اكتشافه مديونية تزيد عن 10 آلاف جنيه مطلوب منه تسديدهم على العداد الكهربائى الخاص به.

 ويقول فى رسالته : فوجئت فى فاتورة الكهرباء لشهر ابريل بمبلغ قسط متأخرات 702 من أصل متأخرات تزيد عن 10 آلاف جنيه، وعند ذهابى إلى شركة الكهرباء للتعرف عن سبب هذه المتأخرات وجدت أنها ناتجة استهلاكات غير حقيقية ودخولى فى شرائح أعلى نتيجة عدم مرور الكشاف لفترات كثيرة وفى أوقات متعددة هذا بالإضافة إلى وجود مشكلة بالعداد ينتج عنها استهلاكات غير طبيعية".
 
وناشد القارئ المسئولين التدخل لمراجعة هذه المتأخرات حيث أنه لا يستطيع تحمل هذه التكاليف الكثيرة .
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يشكو من ارتفاع قيمة فاتورة المياه عن الاستهلاك الفعلي

الشقة مباعة.. مواطن يشكو وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء

18 ألف جنيه والعنوان خطأ.. جمال الدين يطالب بحذف تراكم استهلاك الكهرباء

منذ ستة أشهر .. طلعت يستغيث من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به فى الإسماعيلية

جهاز مرفق الكهرباء يستجيب لشكوى مواطن ويلغى فاتورة خاطئة

عبد النبي يطالب شركة المياه بالتحقيق في متأخرات استهلاك غير حقيقية في الفيوم

ترشيحاتنا

حكم دفن بقايا الشعر والأظافر في التراب.. شاهد رد الإفتاء

أسد مفترس يخنق ضبعا ضخما حتى الموت ويمزقه بأنيابه .. صور

الذنوب التي لا يغفرها الله .. 3 كبائر ابتعد عنها

حجز وحدات سكنية بالعلمين.. فرج عامر يكشف عن سبب الزحام في نادي سموحة

بعد وفاتها.. الطفل آدم يبكي على الهواء: زعلان إني مش هشوف ماما رجاء تاني.. فيديو

حقيقة وفاة عمة محمد صلاح بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

لغذاء صحي.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار باردة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف