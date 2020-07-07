سامح غرباوي يطرح كليب عنيدة وعصبية

طرح المطرب سامح غرباوى فيديو كليب بعنوان «عنيدة وعصبية» عبر مواقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ونشر سامح غرباوى الكليب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. على

أغنية «عنيدة و عصبية» كلمات نسرين فاروق، ألحان طارق بدر، توزيع حسين احمد، وتم التسجيل والمكساج استوديو ألحان الشرق، مدير تصوير رفاعى، ومن إخراج سامح دياب.





وانتهى المطرب الشاب سامح غرباوي من تسجيل أغنيته «عنيدة وعصبية»، وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، في شهر يونيو الماضي.





جدير بالذكر، أن كليب «عنيدة وعصبية» للمطرب سامح غرباوى، سيتم طرحه على القنوات الفضائية الأسبوع المقبل.