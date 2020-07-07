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أخبار البلد

ناعيا الفريق العصار..علاء عابد: المصريون لن ينسوا مواقفه الوطنية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:32 ص
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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نعى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي وافته المنية، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن.

وقال "عابد" إن الدولة المصرية فقدت رجلا وطنيا وعظيما، ومحاربا كبيرا، كان له دوره في حرب الاستنزاف وحرب العزة والانتصار والكرامة الوطنية في 6 أكتوبر 1973، وتقلد العديد من المناصب الرفيعة في خدمة وطنه.

وأكد أن مصر وشعبها لا يمكن أن ينسوا مواقفه الوطنية، والدور الكبير والتاريخي له خلال ثورة 25 يناير 2011، كواحد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انحاز انحيازا كاملا لإرادة الشعب المصري، ونجح فى الحفاظ على الدولة، ووحدتها، وتماسك شعبها.

وتوجه النائب علاء عابد، بخالص الدعاء للمولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
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