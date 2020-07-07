AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحيرة ناعيا الفريق العصار: أحد رموز الدولة والقوات المسلحة المخلصين

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهورى

نعى اللواء  هشام آمنة- محافظ البحيرة الفريق محمد سعيد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي- وأحد رجال قواتنا المسلحة البواسل ورمز من رموز الدولة والقوات المسلحة المخلصين ممن وهبوا حياتهم للوطن دفاعا عنه،والذى وافته المنية أمس الاثنين داعيا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد وان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الفقيد ولد فى 3 يونيو 1946، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى.


وللفقيد تاريخ عسكرى مشرف حيث تقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.

وترقى لمساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخيرًا وزير الدولة للانتاج الحربى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

شارك في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر.. ننشر السيرة الذاتية للراحل الفريق محمد العصار

الأكاديمية العربية ناعية الفريق العصار: رجل دولة من طراز خاص

مستقبل وطن بالإسكندرية ناعيا العصار: مصر فقدت مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه

محافظ الإسكندرية ينعى العصار: فقدنا أحد رموز العسكرية المصرية

جامعة بنها عن رحيل الفريق محمد العصار: مصر فقدت أحد رموزها الوطنية

ترشيحاتنا

خسائر بـ50 مليار دولار .. ظريف يطالب ترامب بتعويض إيران عن أضرار العقوبات

بعد رسالتها المؤثرة لـ رجاء الجداوي .. الجمهور يبحث عن صبا مبارك

الطاعون الدملي.. تعرف على إجراءات الصين لمحاربة الوباء الجديد

لعشاق الأكل السوري.. طريقة عمل البرازق

جنون الاعتداءات.. رجل يغتصب طفلة بعد إصابتها بجروح مميتة ويتركها في الغابة

شريف إكرامي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة مريضة سرطان بريطانية بعد تأخر علاجها بسبب أزمة كورونا

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية