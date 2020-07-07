محافظ البحيرة ناعيا الفريق العصار: أحد رموز الدولة والقوات المسلحة المخلصين

نعى اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة الفريق محمد سعيد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي- وأحد رجال قواتنا المسلحة البواسل ورمز من رموز الدولة والقوات المسلحة المخلصين ممن وهبوا حياتهم للوطن دفاعا عنه،والذى وافته المنية أمس الاثنين داعيا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد وان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الفقيد ولد فى 3 يونيو 1946، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى.





وللفقيد تاريخ عسكرى مشرف حيث تقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.

وترقى لمساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخيرًا وزير الدولة للانتاج الحربى.



