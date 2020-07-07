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اقتصاد

الإسكان تنعى الفريق العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:45 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان
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آمنة عبد العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأحر التعازي والمواساة لشعب مصر، وأسرة الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع العاملين بوزارة الإسكان، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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