منعا للإزالة أو الحظر.. 3 نصائح برلمانية لـ أصحاب العقارات قبل تنفيذ قرار الحكومة

أيد نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منع البناء في عدد من المناطق بعد تشكيل لجنة لمراجعة كافة الاشتراطات البنائية والمخططات العمرانية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال 3 أشهر، وبناء على تقرير اللجنة سيتم منع البناء في بعض المناطق.





وأكد النواب أن القرار يأتي بهدف إعادة رسم التخطيط العمراني بالمدن والعواصم مرتفعة الكثافة، فضلا عن مراجعة تراخيص البناء الجديدة للتأكد من التزامها بشروط البناء، وذلك لمواجهة المباني العشوائي، فضلا عن إلزام كل مبنى سكني بتخصيص جراج للسيارات، لمواجهة ظاهرة الازدحام والتكدس المروري.





واستعرض "صدى البلد" 3 نصائح برلمانية لحماية العقار من الإزالة أو الحظر:





1. التأكد من صلاحية التراخيص من حيث قواعد الارتفاع والسلامة الإنشائية.





2. تخصيص مكان لإيواء السيارات أو جراج داخل كل مبنى سكني وفي حالة زيادة عن 200 متر يتم تخصيص عدد 2 جراج.





3. التصالح في مخالفات البناء وسرعة التقدم بدفع الرسوم المطلوبة حتى لا يتعرض العقار المخالف للإزالة.