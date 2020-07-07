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حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:25 م
رضا حجازي
رضا حجازي
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عادل نصار
قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سيتم عمل اجتماعين لمراجعة امتحان مادة الفيزياء، مضيفا أنه سيتم أيضا عمل عينة من الإجابات للطلاب.

وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التباحث في شأن أسئلة مادة الفيزياء، متابعا أن هناك لجنة كبيرة سوف تدرس هذا الأمر، وسيتم اتخاذ القرارات السليمة وسيتم الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتابع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن في حالة عدم الإجابة على سؤال في مادة الفيزياء من قبل الطلاب سيتم حذف السؤال، مشيرا إلى أن الامتحانات تفرز القدرات والإمكانيات بين الطلاب.

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