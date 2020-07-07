ليستر سيتي يتعادل مع أرسنال بهدف لكل فريق في الدوري الإنجليزي

تعادل نادي

، مع نظيره نادي ليستر سيتي بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.





افتتح الجابوني بيير أوباميانج التسجيل لارسنال في الدقيقة 21، بعد تمريرة رائعة من زميله ساكا، ليرتفع رصيده من الأهداف للهدف 20 في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.





وفي الشوط الثاني، تحصل نيكيتاه لاعب ارسنال على البطاقة الحمراء في الدقيقة 75، بعد 4 دقائق فقط من نزوله أرضية الملعب كبديل.





وفي الدقيقة 84، عادل جيمي فاردي النتيجة لـ ليستر سيتي ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.



