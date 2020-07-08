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رياضة

اعتماد عقد طلعت يوسف مديرًا فنيًا للموسم الجديد.. 25 قرارًا في اجتماع مجلس نادي الاتحاد السكندري

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:07 ص
اجتماع مجلس إدراة
اجتماع مجلس إدراة نادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
قرّر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بجلسته التي عُقدت مساء أمس "الثلاثاء اتخاذ العديد من القرارات.

وشملت القرارات، ما يلي:

الموافقة على إنشاء شركة الاتحاد السكندرى للخدمات الرياضية وتكليف الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات الخاصة بإشهارها.

اعتماد عقد طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021.

تفويض رئيس النادى بإتمام التعاقد مع رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم.

اعتماد تمديد تعاقد أحمد مرعى المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة لموسمين إضافيين  .

تكليف عمرو أبو الخير برئاسة قطاع الناشئين لكرة السلة للموسم الجديد.

تكليف جمال صبرى برئاسة جهاز الكرة الطائرة بالنادى.

اعتماد تعيين أحمد سمير مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة الطائرة.

اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للألعاب الفردية على النحو التالى:

وليد السنوسي رئيس جهاز الألعاب الفردية  

محمد الناضورى رئيس جهاز الكاراتيه  

الدكتورة لمياء جودة رئيس جهاز الجمباز العام و الأيروبك

الدكتورة  لبنى عروس رئيس جهاز الجمباز الإيقاعى

الدكتور عمرو حسنين رئيس جهاز السباحة

نادية حمدى مدير فنى ألعاب قوى

أحمد زكريا مدير فنى الكونغ فو

محمد منير مدير فنى جودو

محمد الشافعى مدير فنى تايكوندو

بدء نشاط كرة اليد وذلك لمواليد 2012 و 2014 و التسجيل بإدارة النشاط الرياضى بمقر النادى بالشاطبى .

تعديل مواعيد استقبال الأعضاء لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري، في مقر الشاطبى و فرع سموحة.

بدء الأنشطة و الألعاب الفردية والجماعية الغير تلامسية  اعتبارًا من 15 يوليو مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

عودة الأنشطة الرياضية بأكاديميات النادى اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية .

استمرار عدم دخول أبناء الأعضاء أقل من 12 عاما، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أي مستجدات بخصوص هذا الشأن حرصًا على سلامة الأعضاء .

الموافقة على تطوير مقر إدارة الاشتراكات والعضوية بمقر النادى بالشاطبى.

الموافقة على تطوير  صالة الجيمانزيوم "الجيم" بمقر الشاطبى وفرع سموحة.

إنشاء قاعة محاضرات كبرى بفرع النادى بسموحة

الموافقة على تجهيز فرع النادى بسموحة بمنطقة خاصة لألعاب الأطفال

ومن المقرر أن يعقد  اجتماع آخر لمجلس الإدارة، يوم الثلاثاء المقبل، مع جميع رؤساء الأجهزة للألعاب الرياضية .
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