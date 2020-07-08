بإجمالي 7 آلاف راكب.. مطار القاهرة يسير 42 رحلة جوية ويستقبل 39 آخرين

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأربعاء، 39 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل علي متنها حوالي 4520 راكبا، كما يغادر المطار 42 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 2819 راكبا.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تقوم سلطات مطار القاهرة الدولي، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.





كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.





واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.