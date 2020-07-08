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أخبار العالم

وزير خارجية إثيوبيا: على دول المصب ألا تخاف.. لن نسبب العطش لأي طرف

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو في تصريحات لقناة "العربية" إن إثيوبيا لن تتسبب في "العطش" لأي طرف بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وزعم أندارجاشيو أن هناك مبالغات ومطالب غير صحيحة من الجانب المصري، وأنه يجب على دول المصب ألا تخاف على تدفقات المياه.

وأضاف أن التفاوض بحسن نية  هو الحل الوحيد لقضية سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وواصل أن إثيوبيا تقدر دور الولايات المتحدة الأمريكية كمراقب وليس كوسيط في أزمة سد النهضة.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن  روسيا عرضت تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا.

وأضاف:"لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية، هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة، إنهم يعرفون ذلك".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، أكد أن مصر لن تصل إلى اتفاق لو استمرت إثيوبيا في تشددها بشأن ملء سد النهضة.

وأضاف السباعي في تصريحات لـ"العربية"، أن مصر تريد ضمانات من إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة.

ولفت إلى أن إثيوبيا تريد فرض هيمنتها على مياه النيل الأزرق، مؤكدا حرص مصر على التعاون للوصول إلى اتفاق عادل.
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