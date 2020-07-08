إنعام محمد علي: أحمد زكي لم يكن له دور مجتمعي ومن الصعب عمل مسلسل له

قالت المخرجة إنعام محمد على، إنه يمكن عمل فيلم عن العملاق الراحل أحمد زكى، ولكن لا يمكن عمل مسلسل يتضمن سيرته الذاتيه، كونه لم يكن له دور مجتمعى، وتابعت:" الكاتب بشير الديك كاتب كبير وعليه أن يتقبل ما أقوله وهذه وجهة نظرى".





وأضافت إنعام محمد على، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفنان الراحل كان فنان موهوب يمتلك عبقرية ومنكب على عمله ولكن ليس له دور مجتمعى.





وتابعت إنعام محمد على،:"قدرات الكاتب بشير الديك هو الأول على الساحة الآن فى كتابة السيناريو .. وسننتظر كيف سيحل المعادلة الصعبة وينتج لنا 30 حلقة من مسلسل أحمد زكى..بشير داخل تحدى ونحن سننتظر".



