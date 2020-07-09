AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى يكشف آخر مستجدات معسكر الزمالك المغلق

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:57 ص
امير مرتضي
امير مرتضي
Advertisements
ملك موسى
حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكشف عن أخر استعدادات الأبيض قبل الدخول لمعسكر تدريبي مغلق في أحد فنادق مدينة برج العرب اليوم الخميس.


وقال المشرف العام على الفريق الكروي أن جميع اللاعبين خضعوا للفحوصات والمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، بما فيهم التونسي فرجاني ساسي الذي وصل إلى القاهرة اليوم.


وقال أمير مرتضى : "فرجاني ساسي خضع لمسحة الكشف عن فيروس كورونا أمس، وسننتظر النتيجة، ثم يخضع لمسحه آخرى قبل الانضمام إلى معسكر برج العرب، و سينضم للفريق بعد انطلاق المعسكر بعدة أيام". 

وقال أمير مرتضى : "نحب أن نتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي ساعدنا في عودة ساسي، و قام بتسهيل كافة الأمور الخاصة بدخوله إلى مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده

صدى البلد يكشف حقيقة عرض نادٍ تركي لـ فرجاني ساسي نجم الزمالك

أول معسكر للمنتخبات بعد كورونا.. استدعاء فرجاني ساسي لقائمة نسور قرطاج

على رأسهم فرجاني ساسي .. لاعبو منتخب تونس يخضعون لاختبار الكشف عن كورونا

فرجاني ساسي: عانيت نفسيا بسبب أزمة كورونا.. وانتظرت عودة التدريبات بفارغ الصبر

أمير مرتضى: لم نفاوض حسام عاشور.. وهذا موقف بن شرقي وفرجاني ساسي ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد تراجع الإصابات..كيف انتصرت هالة زايد على خبراء السوشيال ميديا فى معركة كورونا ؟

بملابس رياضية.. علا رشدي برفقة زوجها وأولادها في الصحراء

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

لاعب واحد بالأهلي قد يكون مفاجأة مرتضى منصور

الأوضاع مستقرة.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا

الإخوان السفلة.. ابنة شقيق شادية تهاجم الشامتين في وفاة رجاء الجداوي

AdvertisementS

الفرعون راجع للعرش.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح فى برايتون

ستكون ضربة قوية للفريق المنافس.. الغندور: مرتضى منصور يعلن غدًا مفاجأة للزملكاوية

لاعب واحد بالأهلي قد يكون مفاجأة مرتضى منصور

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

عبدالله السعيد البداية.. إسماعيل يوسف: السرية شعار صفقات الزمالك

اخبار الرياضة.. ساعات على إقامة احتفالية الزمالك.. ورقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. والإعلان عن صفقة الأهلي الأولى

اتصور بـ التيشيرت الاحمر | الأهلي يعلن غدًا عن أولى صفقاته فى ميركاتو الصيف

صراع الوكلاء يهدد صفقة انتقال الجزيري للأهلي

ملخص فوز ليفربول على برايتون في الدوري الإنجليزي وتألق محمد صلاح.. فيديو

الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الأوكرانية ايكاترينا لفريق الطائرة

رسميا.. تجديد تعاقد يوسف أوباما مع الزمالك

محمد صلاح يبدع في بلاد الضباب.. أرقام قياسية لـ ملك ليفربول بعد ثنائية برايتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار .. سعر خيالي لـ فستان ياسمين صبري.. شاهد

صورة قديمة لـ نجلاء بدر تعرضها للانتقادات على انستجرام

البابونج.. تعرف على فوائده ومحاذيره