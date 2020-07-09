أمير مرتضى يكشف آخر مستجدات معسكر الزمالك المغلق

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكشف عن أخر استعدادات الأبيض قبل الدخول لمعسكر تدريبي مغلق في أحد فنادق مدينة برج العرب اليوم الخميس.









وقال المشرف العام على الفريق الكروي أن جميع اللاعبين خضعوا للفحوصات والمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، بما فيهم التونسي فرجاني ساسي الذي وصل إلى القاهرة اليوم.









وقال أمير مرتضى : "فرجاني ساسي خضع لمسحة الكشف عن فيروس كورونا أمس، وسننتظر النتيجة، ثم يخضع لمسحه آخرى قبل الانضمام إلى معسكر برج العرب، و سينضم للفريق بعد انطلاق المعسكر بعدة أيام".



