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رياضة

شوبير: محمود علاء يرغب في تعديل عقده مع الزمالك

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:04 ص
محمود علاء
محمود علاء
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حسام الحارتي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمود علاء، لاعب نادي الزمالك طالب تعديل عقده عقب تطبيق القيمة الضريبة على اللاعبين.


وقال "شوبير" خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية" أون تايم سبورت": "بعد تطبيق 10% قيمة ضريبة على اللاعبين محمود علاء يطالب بتعديل عقده ".

وأوضح أحمد شوبير أن النادي الأهلي ليس لديه رغبة في التعاقد مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك.


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وتابع: "الأهلي لديه المزيد من اللاعبين وليس لديه نية في التعاقد مع لاعب الزمالك يوسف أوباما".


وأتم: "يوسف أوباما يعقد اجتماع مع رئيس الزمالك خلال الوقت الحالي من أجل التجديد".

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