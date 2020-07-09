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برلمان

مراعاة لمحدودي الدخل.. اتفاق بين البرلمان والحكومة على إبقاء الحد الأدنى لرسوم النظافة 2 جنيه شهريا

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسى
توافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب ومكتب الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، مع الحكومة ممثلة في وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على الابقاء علي الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه. 

ويأتي الابقاء علي الحد الأدني لرسوم النظافة الشهرية الحالية والمعمول بها حاليا بواقع 2 جنيه بدلًا من 4 جنيهات المقترحة في مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في ضوء اقتراح النائب أحمد السجيني مراعاة لمحدودي الدخل والبسطاء، الأمر الذي وافقت عليه وزيرة البيئة، علي أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح بحد أقصي 40 جنيها. 

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه اتفاق البرلمان والحكومة الابقاء علي الحد الأدني في رسوم النظافة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه، تأكيدا وحرصًا على أنه لا مساس بمحدودي الدخل في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات. 

يُشار إلي أن مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.
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