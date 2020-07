حياتي وروحي في صورة واحدة.. إطلالة جديدة لـ جنات بعد إعلان حملها

نشرت الفنانة جنات مهيد ، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها، وابنتها «جنات»، وهم على ياخت في أحد الشواطئ.





حياتي وروحي في صوره واحدة»، وذلك في أول ظهور لها بعد إعلان حملها، ليتفاعل معها جمهورها بالإعجابات والتعليقات. وعلقت، جنات على الصورة، قائلة: «





من جهة أخرى، نشرت الفنانة جنات صورة جديدة تظهر حملها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: Miss you my friends أتمنى ان تمر هذه الفتره الصعبة علينا بخير .. take care.





يذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات، في 3 مايو 2019.





وطرحت جنات مؤخرا كليب أغنية " أبطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.