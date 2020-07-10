صادق: خطاب من الفيفا يُلزم اتحاد الجبلاية بالانتهاء من لائحة النظام الأساسي.. فيديو

أكد إسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" ان الإتحاد المصري لكرة القدم استلم خطابا من الفيفا بضرورة الانتهاء من وضع لائحة النظام الأساسي.

وأشار أن الخطاب تضمن ضرورة طرح اللائحة الجديدة بصيغتها النهائية في موعد قبل نهاية شهر يوليو 2020 مع ضرورة إبلاغ الفيفا بالموعد الذي ستحدده اللجنة الخماسية، ونتيجة التصويت على اللائحة.





وتلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يخطره بإجراء جمعية عمومية؛ لاعتماد اللائحة، قبل نهاية يوليو.





ومن المنتظر وصول خطاب من الاتحاد الدولى خلال الأيام المقبلة، يخطر اللجنة بمد عملها حتى الثلاثين من شهر سبتمبر 2020، على أن تقام انتخابات الجبلاية المقبلة لمدة عام واحد فقط؛ بحيث يكون مدة المجلس المنتخب من أول أكتوبر عام 2020 حتى 30 سبتمبر عام 2021، وتقام انتخابات جديدة بعد انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها العام المقبل، بعد التأجيل بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكانت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري قد قررت إجراء تعديلات عدة على لائحة النظام الأساسي بالاتحاد خلال الفترة الماضية عن طريق سلسلة من المداولات مع فيفا.





ومن المقرر أن تنظم اللائحة الجديدة، الانتخابات الخاصة بمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري القادم في ظل قرب انتهاء فترة تواجد اللجنة الحالية.



