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رياضة

سعره عادي.. إبراهيم سعيد: طاهر محمد طاهر لن يلعب أساسيا على رمضان صبحي.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:41 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن المقابل المالي الذي دفعه الأهلي إلى المقاولون العرب للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، ليس بالرقم المبالغ فيه.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "سعر طاهر عادي وليس مبالغا فيه، خصوصا أن أسعار اللاعبين أصبحت في هذه المنطقة".


وأكمل: "صلاح محسن انتقل إلى الأهلي مقابل 40 مليون جنيه".

وعن قدرة طاهر في حجز مكانة أساسية بتشكيل الأهلي، قال: "سيكون ذلك الأمر صعبا نظرا لوجود أكثر من لاعب في نفس مركزه مثل حسين الشحات وكهربا ورمضان صبحي".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر لن يلعب أساسيا على رمضان صبحي".
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