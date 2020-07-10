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تعليم

إدارة الوافدين بالتعليم العالي تعلن عن كورسات جديدة لطلابها.. تفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:02 ص
إدارة الوافدين
إدارة الوافدين
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نهلة الشربيني

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن كورس Introduction to Cybersecurity (Free Course) ، للمساعدة في التعرف اكتر عن الاتجاهات السيبرانية اللي دايما بتطور والتهديدات اللي ممكن تواجهك فيها وازاي تقدر تحمي جهازك الشخصي أو أجهزة شركتك من القرصنة الإلكترونية وخاصة لمواقع التواصل الاجتماعي.

محتوى البرنامج:
-The Need for Cybersecurity
-Attacks, Concepts and Techniques
-Protecting Your Data and Privacy
-Protecting the Organization
-Will Your Future Be in Cybersecurity?

مدة الكورس: 15 ساعة
المستوى: للمبتدئين
اللغات : English
المكان : Online

وتابعت : " لو مهتم و عايز تعرف اكتر املئ ال application ده و هيجيلك ايميل من يوم 17\18-7 عشان تعرف فيه تفاصيل الكورس المجاني".

https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9

وأشارت إلى أنه للاستفسار ابعتلنا على صفحات التواصل الاجتماعي Study in Egypt

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