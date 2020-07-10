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محافظات

تنفيذا للقانون.. تغريم 33 قائد سيارة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالشرقية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  ،استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.


وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم ضبط 33 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية  تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

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وأكد المحافظ على مديرالإدارة العامة للمواقف إلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحه وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.


كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بإستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم  وسلامتهم .


فيما أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي ..


أمام قرية العصلوحي مدخل الزقازيق بلبيس ، أمام قرية الشوبك مدخل الزقازيق أبوحماد، بجوار موقف المنصورة مدخل الزقازيق القنايات، بجوار موقف ميت غمر مدخل الزقازيق ميت غمر ، أمام الموقف العمومي بالأحرار ، أسفرت عن ضبط 33 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

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