فيديو جراف.. زفاف ابنة ملك الأردن على صحفي بريطاني

عُقد قران الأميرة راية بنت الحسين في لندن، وهي الابنة الصغرى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين، والأخت غير الشقيقة للملك الحالي عبد الله الثاني، على الصحفي البريطاني نيد دونوفان، حفيد الروائي الشهير روالد دال.

الأميرة راية 34 عامًا حاصلة على الماجستير في الدراسات اليابانية من جامعة أدنبره، وتدرس حاليًا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.





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