AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. زفاف ابنة ملك الأردن على صحفي بريطاني

السبت 11/يوليه/2020 - 11:00 ص
زفاف ابنة ملك الأردن
زفاف ابنة ملك الأردن
Advertisements
ايمان عبداللطيف

عُقد قران الأميرة راية بنت الحسين في لندن، وهي الابنة الصغرى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين، والأخت غير الشقيقة للملك الحالي عبد الله الثاني، على الصحفي البريطاني نيد دونوفان، حفيد الروائي الشهير روالد دال.

 

الأميرة راية 34 عامًا حاصلة على الماجستير في الدراسات اليابانية من جامعة أدنبره، وتدرس حاليًا الدكتوراه في الأدب الياباني في جامعة كاليفورنيا.


اقرأ أيضا:

فيديو جراف.. الخارجية الأمريكية تفتح النار على منظمة الصحة العالمية


ولمزيد من التفاصيل حول كواليس زفاف الأميرة راية بنت الحسين، شاهد الفيديو جراف التالى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبيرة ملكية تكشف عن صفة مشتركة بين كيت ميدلتون والأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا

بمناسبة مرور 11 عاما.. قصة تعيين ملك الأردن عبد الله الثاني نجله وليا للعهد خلفا لشقيقه

دون مراسم ملكية.. عقد قران شقيقة عاهل الأردن على صحفي بريطاني.. صور

ترشيحاتنا

حاملات الموت.. الطائرات الورقية تحصد الأرواح بالشرقية.. مصرع مسن وشاب صعقته الكهرباء أبرز الحوادث

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

أخبار الرياضة.. عبد الله بكري في الزمالك.. الأهلي يقترب من ضم موليكا.. وفايلر يطيح بـ الشيخ وجيرالدو

صورة جديدة لـ تامر هجرس.. والجمهور: كلها وأنت على البحر!.. شاهد

يحتاج إعداد بدني لفترة طويلة.. ياسر جلال يعتذر عن سيف الله خالد بن الوليد

هل يعد النقوط دينا واجب الرد؟.. الإفتاء يجيب

AdvertisementS

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام