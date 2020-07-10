بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة

أكدت لجنة واضعي امتحان فيزياء الثانوية العامة أن جميع اجابات اسئلة الامتحان موجودة بالكتاب المدرسي، وتم تحديد جميع البدائل المتاحة للأسئلة.





وأشار موجهو عموم مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، مشيرين إلى ان الأسئلة جاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.









وقررت وزارة التربية والتعليم إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها موجهىو عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.









وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الفيزياء غدا السبت الموافق 11 يوليو 2020، التى في ضوئها تحدد درجة صعوبة الأسئلة، وعلي ذلك يتم إقرار نموذج الإجابة أو تعديله في ضوء نتائج العينة العشوائية.





أشرف طلحة، طالب بالثانوية العامة شعبة "علمي علوم"، من أمام مدرسة الزهور بمدينة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن امتحان مادة الفيزياء جاء صعبًا ، مضيفًا " مش هقولك الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.. الامتحان في مستوى الطالب اللى زي نيوين .. بجد والله حرام". وكان قد شكى طلاب الثانوية العامة 2020 من صعوبة امتحان الفيزياء ، حيث قال الطالب





وأضاف، الهواري منصور، طالب بالثانوية العامة، "علمي علوم"، "الامتحان مش هقول إنه صعب أوي أو سهل أوي.. إحنا فيه مسائل كثيرة متعرفش جات إزاي .. مقارنة أول مرة نشوفها.. فين الامتحانات السهلة اللي بيتكلموا عليها".





وتابع حمدي عاطف، طالب بمدرسة إبشان الثانوية "امتحان الفيزياء صعب وطويل.. لكن الحمد لله قمت بالإجابة على الأسئلة .. "، مضيفًا " نتمنى أن يراعي التصحيح ظروف الطلبة وصعوبة الامتحان".









وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا اعدها واضعو امتحان الفيزياء بوزارة التربية والتعليم ، توضح بالتفصيل مكان وجود اجابة كل سؤال جاء بإمتحان الفيزياء في كتاب المدرسة ، بالاضافة إلى توضيح لمصدر كل سؤا جاء في الامتحان لاثبات مطابقة الاسئلة للمواصفات وعدم خروجها عن المنهج المعروف.