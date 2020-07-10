AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:22 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت لجنة واضعي امتحان فيزياء الثانوية العامة أن جميع اجابات اسئلة الامتحان موجودة  بالكتاب المدرسي، وتم تحديد جميع البدائل المتاحة للأسئلة.

وأشار موجهو عموم مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم ، إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، مشيرين إلى ان الأسئلة جاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.


وقررت وزارة التربية والتعليم إضافة بدائل إجابة جديدة إلى نموذج الإجابة اقترحها موجهىو عموم الفيزياء على مستوى الجمهورية.


وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الفيزياء غدا السبت الموافق 11 يوليو 2020، التى في ضوئها تحدد درجة صعوبة الأسئلة، وعلي ذلك يتم إقرار نموذج الإجابة أو تعديله في ضوء نتائج العينة العشوائية.

وكان قد شكى طلاب الثانوية العامة 2020 من صعوبة امتحان الفيزياء ، حيث قال الطالب أشرف طلحة، طالب بالثانوية العامة شعبة "علمي علوم"، من أمام مدرسة الزهور بمدينة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن امتحان مادة الفيزياء جاء صعبًا ، مضيفًا " مش هقولك الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.. الامتحان في مستوى الطالب اللى زي نيوين .. بجد والله حرام".

وأضاف، الهواري منصور، طالب بالثانوية العامة، "علمي علوم"، "الامتحان مش هقول إنه صعب أوي أو سهل أوي.. إحنا فيه مسائل كثيرة متعرفش جات إزاي .. مقارنة أول مرة نشوفها.. فين الامتحانات السهلة اللي بيتكلموا عليها".

وتابع حمدي عاطف، طالب بمدرسة إبشان الثانوية "امتحان الفيزياء صعب وطويل.. لكن الحمد لله قمت بالإجابة على الأسئلة .. "، مضيفًا " نتمنى أن يراعي التصحيح ظروف الطلبة وصعوبة الامتحان".


وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا اعدها واضعو امتحان الفيزياء بوزارة التربية والتعليم ، توضح بالتفصيل مكان وجود اجابة كل سؤال جاء بإمتحان الفيزياء في كتاب المدرسة ، بالاضافة إلى توضيح لمصدر كل سؤا جاء في الامتحان لاثبات مطابقة الاسئلة للمواصفات وعدم خروجها عن المنهج المعروف.
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
بعد شكاوى الفيزياء.. بأرقام الصفحات | شاهد إجابات الامتحان في كتاب المدرسة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: لو طالب الثانوية العامة كتب إجابتين في الأسئلة المقالية سيتم تصحيحهما وحساب الدرجة الأعلى

في مستوى نيوتن.. طلاب الثانوية العامة بـ كفرالشيخ يشكون من صعوبة الفيزياء.. فيديو صور

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان الأحياء

بدء تصحيح امتحان الفلسفة في جميع كنترولات الثانوية العامة.. غدا

التعليم تقرر زيادة درجات الرأفة في الثانوية العامة هذا العام.. الوزارة: هذا القرار سيساعد الراسب على الوصول لدرجة النجاح أو دخول الدور الثاني بدلا من إعادة السنة.. وحجازي:هذه الميزة ليست لكل الطلاب

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يعقد اجتماعا لمناقشة نموذج إجابة الفيزياء قبل بدء التصحيح

ترشيحاتنا

تطور خطير.. باحث يكشف سر الانتشار الهائل لفيروس كورونا

الأهلي: تمديد إعارة وليد ازارو دون مقابل.. وما نطلبه باقي المستحقات المتأخرة

متى تظهر علامات فيروس كورونا على الشخص المصاب؟.. فيديو

بـ فستان جينز مفتوح.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور | شاهد

إقالة مسئول تونسي رفيع تصدى لمخطط قطري.. اعرف التفاصيل

طلب تسجيل.. وزارة التموين تكشف حقيقة تسجيل الزمالك شعار نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري .. طريقة عمل بسكويت الشوفان

واقعة مؤلمة .. قسوة أم تتسبب في موت رضيعتها ذات الـ15 شهرًا جوعًا

بملابس صيفية .. ريهام أيمن تتألق مع زوجها في الساحل الشمالي